Егор Кончаловский мог бы стать режиссёром "Слова пацана", но он отказался

Режиссёр Егор Кончаловский рассказал, что мог бы снять сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом он сообщил в программе "Легенда" на "RTVI".
Егор Кончаловский заявил, что его не заинтересовала концепция будущей ленты. Поэтому он отказался от участия в проекте.
"[Я отказался], потому что в той концепции, которая тогда обсуждалась, я бы опять вошёл в воду "Антикиллера" по сути. То есть это было бы то же самое. <...> Мне это уже не интересно, в общем, до конца", — сказал режиссёр.
Он также добавил, что у него получилось бы совершенно другое кино. При этом режиссёр похвалил сериал Жоры Крыжовникова.
"У меня бы так не получилось, у меня было бы другое кино. Может быть, оно тоже было бы хорошее, но оно было бы другое. Я вот как раз этого и не хотел. Поэтому нет-нет-нет, нет вопросов, молодцы большие", — заключил Егор Кончаловский.
Ранее Pravda.Ru писала, что Жора Крыжовников получил премию в сфере веб-контента за свой сериал.
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