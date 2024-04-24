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Актёр Филипп Янковский похвалил Никиту Кологривого за талант и пожелал ему здоровья

Филипп Янковский назвал Никиту Кологривого "хорошим парнем" и пожелал ему здоровья

1:07
Кино

Актёр Филипп Янковский похвалил звезду "Слова пацана" Никиту Кологривого во время показа сериала "Прометей" на Московском международном кинофестивале. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

Филипп Янковский назвал Никиту Кологривого "хорошим парнем" и пожелал ему здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Petya94 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он заявил, что не станет шутить про Никиту Кологривого. Филипп Янковский также отметил талант актёра и пожелал ему здоровья.

"Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он всё это пройдёт. Я ему желаю здоровья, в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший", — сказал он.

Напомним, что Филипп Янковский принимал участие во множестве проектов. Среди них есть "Иван Денисович", "Контейнер" и другие. Он является отцом Ивана Янковского — исполнителя роли Адидаса-старшего в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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