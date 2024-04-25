Не для детской аудитории: вот почему Алексей Баталов не стал включать в "Трёх толстяков" важного героя

В 1924 году Юрий Олеша написал сказку "Три толстяка", а через 42 года её экранизировал Алексей Баталов.
Фильм получился ярким и впечатляющим, к тому же в нём можно увидеть множество звёзд советского экрана, однако некоторые современные зрители отмечают, что сказка могла бы получиться ещё лучше, если бы режиссёр не исключил из неё важного персонажа, который был в книге.
Речь идёт о старом учёном Тубе — создателе куклы наследника Тутти. По мнению противников несоответствия книги и фильма, если бы этот персонаж был включён в экранизацию, многие сюжетные линии получились бы более логичными. Критики фильма считают, что из-за отсутствия Туба в "Трёх толстяках" возникли некоторые сюжетные дыры, непонятные тем, кто смотрел фильм, но не читал книгу.
Другие зрители, оправдывающие решение Баталова, объясняют это тем, что режиссёр хотел, чтобы сказку могли смотреть дети, ведь с Тубом она получилась бы слишком мрачной и жестокой.
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