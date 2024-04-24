Иван Кудрявцев предположил, что голливудские фильмы после возвращения уже не будут сильно востребованы в России

Иван Кудрявцев заявил, что фильмы Голливуда уже не будут востребованы в России

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев заявил агентству "РИА Новости", что в будущем фильмы Голливуда, вероятно, не будут востребованы в России, как раньше.

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Иван Кудрявцев также сообщил, что ранее доля отечественного кино составляла 30%. Сейчас же она равна 100%.

"Раньше у нас российское кино имело честную долю на своём собственном рынке 30%. Сейчас Голливуд ушёл, все 100% у нас в руках. Мы можем попробовать что-то сделать с этим прокатом, попробовать предложить зрителям какие-то новые фильмы. <...> Когда Голливуд вернётся, он что-то себе обратно заберёт, но уже так, как раньше, работать не сможет", — заявил он.

Программный директор ММКФ отметил, что зрители России теперь больше смотрят авторское кино. Например, картина Сергея Урсуляка "Праведник" собрала в прокате более 600 миллионов рублей, а фильм Алексея Германа "Воздух" — больше полумиллиарда.

Напомним, что ММКФ является одним из старейших фестивалей на нашей планете. В самый первый раз он состоялся в 1935 году. В 2024-м мероприятие проходит с 19 по 26 апреля.