Актёр Виталий Гогунский снова станет Кузей в сериале "Универ. 13 лет спустя", но только богатым

Актёр Виталий Гогунский снова сыграет Кузю в сериале "Универ. 13 лет спустя". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".
Премьера ленты состоится 13 мая. По сюжету Кузя стал "пельменным королём". Теперь он живёт богато и перемещается на коне. Кроме того, он хочет снова добиться расположения Маши.
Виталий Гогунский признался, что он немного волновался перед съёмками сериала, поскольку сделал 11-летний перерыв. Однако актёр отметил, что был рад своему участию в ленте.
"Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который всё это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съёмочный день, легко просыпался в 6 утра", — сказал исполнитель роли Кузи.
Известно также, что в сериале "Универ. 13 лет спустя" снова сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещан, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.
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