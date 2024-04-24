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Актёр Виталий Гогунский снова станет Кузей в сериале "Универ. 13 лет спустя", но только богатым

Виталий Гогунский станет "пельменным королём" в сериале "Универ. 13 лет спустя"

1:16
Кино

Актёр Виталий Гогунский снова сыграет Кузю в сериале "Универ. 13 лет спустя". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".

Виталий Гогунский станет "пельменным королём" в сериале "Универ. 13 лет спустя"
Фото: flickr.com by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера ленты состоится 13 мая. По сюжету Кузя стал "пельменным королём". Теперь он живёт богато и перемещается на коне. Кроме того, он хочет снова добиться расположения Маши.

Виталий Гогунский признался, что он немного волновался перед съёмками сериала, поскольку сделал 11-летний перерыв. Однако актёр отметил, что был рад своему участию в ленте.

"Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который всё это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съёмочный день, легко просыпался в 6 утра", — сказал исполнитель роли Кузи. 

Известно также, что в сериале "Универ. 13 лет спустя" снова сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещан, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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