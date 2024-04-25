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Почему в "Москва слезам не верит" звучит песня про Александру, хотя Меньшов хотел, чтобы в ней пелось про главную героиню Катерину

История создания песни "Александра", звучащей в "Москва слезам не верит"

1:02
Кино

Задумывав фильм "Москва слезам не верит", Владимир Меньшов хотел, чтобы в нём звучали две песни, одна из которых должна была быть посвящена препятствиям на пути к счастью.

История создания песни "Александра", звучащей в "Москва слезам не верит"
Фото: commons.wikimedia.org by Jeanrodri00654 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поэт Дмитрий Сухарёв понял идею и написал стихи на заданную тему, что хорошо чувствуется с первых строк, в которых поётся о том, что "Москва не сразу строилась", однако Меньшова озадачило, почему в тексте упоминается имя Александры, в то время как главную героиню зовут Катериной.

Меньшов хотел, чтобы песня была посвящена именно главной героине, но Сухарёв объяснил своё поэтическое решение тем, что он хотел с помощью Александры показать некий мостик в будущее. Меньшов одобрил эту задумку и отдал стихи барду Сергею Никитину.

Композитор долго не мог найти нужную тональность и написал целых пять вариантов мелодий, пока не получилась та самая романтическая мелодия, которая и звучит в "Москва слезам не верит".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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