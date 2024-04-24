На ММКФ в первый раз покажут фильм Ивана Соснина "Пришелец"

Сегодня на Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоится мировая премьера фильма Ивана Соснина "Пришелец". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт смотра.
По сюжету чудак Лёша живёт в деревне на Урале в доме из мусора. Главный герой грезит мечтой осуществить первый контакт с инопланетной цивилизацией. Односельчане не воспринимают Лёшу всерьёз. Однако ситуация меняется, когда его мечта сбывается.
"Я люблю фильмы про космос, снимал 2 клипа на космическую тематику. Я понимаю, что это огромные бюджеты, графика. До сегодняшнего дня мне не приходила в голову мысль, что можно снимать фантастическое кино с теми бюджетами, что были у нас, но мы решились на авантюру, это был эксперимент для меня", — сказал Иван Соснин накануне.
Ранее стало известно, что зарубежным режиссёрам поступали угрозы в связи с их стремлением посетить ММКФ.
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