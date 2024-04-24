Звук феноменальный: Бондарчук впечатлен работой с искусственным интеллектом в фильме "Сто лет тому вперед"

Бондарчук назвал феноменальной озвучку фильма "Сто лет тому вперед"

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Фильм "Сто лет тому вперед", выпущенный в 2024 году, показал достижения индустрии кино за последние 30 лет, заявил режиссер Федор Бондарчук, продюсировавший эту картину и озвучивший робота Вертера.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Картина основана на одноименной повести Кира Булычева, причем ее нельзя назвать в прямом смысле римейком советского фильма "Гостья из будущего", потому что предварительно был написан независимый сценарий, в котором герои немного старше. Это обусловлено спектром проблем, с которыми им предстоит столкнуться.

Фильм снят с использованием современных технологий, включая искусственный интеллект. Федор Бондарчук заявил, что звук, сценарий и актерская игра в этом проекте не уступают работам крупных студий, специализирующихся на жанре фантастики. Особенно он был впечатлен результатами озвучивания.