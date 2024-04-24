Звук феноменальный: Бондарчук впечатлен работой с искусственным интеллектом в фильме "Сто лет тому вперед"

Фильм "Сто лет тому вперед", выпущенный в 2024 году, показал достижения индустрии кино за последние 30 лет, заявил режиссер Федор Бондарчук, продюсировавший эту картину и озвучивший робота Вертера.
Картина основана на одноименной повести Кира Булычева, причем ее нельзя назвать в прямом смысле римейком советского фильма "Гостья из будущего", потому что предварительно был написан независимый сценарий, в котором герои немного старше. Это обусловлено спектром проблем, с которыми им предстоит столкнуться.
Фильм снят с использованием современных технологий, включая искусственный интеллект. Федор Бондарчук заявил, что звук, сценарий и актерская игра в этом проекте не уступают работам крупных студий, специализирующихся на жанре фантастики. Особенно он был впечатлен результатами озвучивания.
"Звук в картине феноменальный. Работа с искусственным интеллектом позволяет фантазировать и проверять свои фантазии тут же. Задач ему можно ставить много, а дальше все зависит от звукорежиссера", — отметил продюсер.
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