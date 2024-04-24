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Почему ты убил ту женщину?: Алеку Болдуину припомнили убийство за отказ поддержать Палестину

Алек Болдуин отказался поддержать Палестину и выбил телефон из рук активистки

1:10
Кино

 

Алек Болдуин отказался поддержать Палестину и выбил телефон из рук активистки
Фото: flickr by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Звезда Голливуда Алек Болдуин снова попал, в неприятности. Скандальная ситуация возникла, когда женщина-активистка попросила его произнести фразу "Освободите Палестину", а он вместо этого выбил у нее из рук телефон.

На видео, опубликованном в соцсети X, видно, как Алек Болдуин подходит к входной двери кафе, а женщина просит его сказать пару слов в защиту Палестины. Видя, что актер игнорирует ее, она принялась провоцировать его, выкрикивая обвинения, связанные с убийством на съемочной площадке, в котором винят Болдуина.

"Почему ты убил ту женщину? Ты убил ту женщину, но не получил тюремного срока, — продолжила женщина, записывая видео. — Алек, никакого тюремного срока. Ты отправляешь невинных людей в тюрьму, Алек Болдуин, произнеси: "Освободите Палестину". Алек. Всего один раз, и я оставлю тебя в покое. Клянусь".

Выведенный из себя артист выбил телефон из рук активистки. Также он требовал от нее убираться прочь и просил вызвать полицию.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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