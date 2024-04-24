Ради мужчины, идеи или хиджаба: почему Решетова, Хабенский и другие звезды сменили веру

Решетова и Хабенский отошли от православия ради другой веры

2:18 Your browser does not support the audio element. Кино

В приличном обществе не принято говорить о политике, религии и здоровье. Но в наши дни в медиапространстве может всплыть любая информация о человеке.

Фото: flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Да и мало кто скрывает свои политические воззрения, знаменитости охотно жалуются на болезни, рассуждают на религиозные темы и не скрывают свою принадлежность к той или иной религии, а кто-то даже признался, что сменил веру.

Пару лет назад Анастасия Решетова, бывшая девушка рэпера Тимати, рассказала, что приняла ислам. Это вызвало большую дискуссию в обществе. Вопрос перехода из одной религии в другую расколол армию ее поклонников на два лагеря.

Кто-то счел это неприемлемым, а другие поддержали статусную девушку в ее исканиях. Разговоры о том, что она в отношениях с арабским шейхом — саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем (экс-бойфрендом Рианны), Решетова опровергала. Она утверждала, что стала мусульманкой по зову сердца и мужчина здесь ни при чем.

Знаменитый актер Константин Хабенский пережив большое личное горе тоже ушел из православия. Его первая жена Анастасия Смирнова в 33 года умерла от рака мозга. После ее смерти Константин принял решение перейти в католичество. Его сын, которому на момент смерти мамы был год, тоже стал католиком. Мальчик учился в испанской частной школе Aula Escola Europea и посещал школу-интернат Святого Игнасио, где его воспитывали в католическом духе.

Сергей Романович - Андрюха из сериала "Ольга", принял ислам когда уже снимался в этом комедийном проекте. Сергей рассказал, что продюсеры и съемочная команда отнеслись к его вере с пониманием и по пятницам отпускали в мечеть. А в эпизодах, где его герой ест сосиски, их заменяли на халяльные.

Актер даже сделал пересадку волос, чтобы обрести традиционную бороду и больше не публикует в соцсетях фото с голым торсом.

А вот родные и преподаватели ВГИКА настороженно отнеслись к новым увлечениям Романовича, боялись, что его завербовали. Но со временем все привыкли.