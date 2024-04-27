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Маститый кинокритик назвал 5 лучших фильмов Северной Кореи, одной из самых закрытых стран мира

Лучшие фильмы Северной Кореи по мнению кинокритика Саймона Фоулера

2:09
Кино

В 2014 году кинокритик Саймон Фоулер специально для издания "The Guardian" составил список 5 лучших, по его мнению, фильмов Северной Кореи. Рассказываем о них.

Лучшие фильмы Северной Кореи по мнению кинокритика Саймона Фоулера
Фото: bjornfree.com by Bjorn Christian Torrissen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Цветочница"

По словам кинокритика, это самая известная картина страны. Её даже называют "бессмертной классикой". 

Действие фильма разворачивается в 1920-1930 годы. Тогда Северная Корея находилась во власти Японии. По сюжету одна из семей бедствует из-за оккупантов, однако к ним на помощь приходит Великий вождь товарищ Ким Ир Сен

"Хон Гиль Дон"

Как пишет издание, режиссёра Син Сан Ока похитили и привезли в Северную Корею. Там его заставили создать 7 фильмов, среди которых был и "Хон Гиль Дон". Впоследствии он смог сбежать из страны.

По сюжету главный герой по имени Хон Гиль Дон является народным заступником. Ему предстоит одолеть врагов страны, которые портят жизнь корейцам ещё в XVII веке.

"Пульгасари"

В Северной Корее этот фильм малоизвестен, однако он вошёл в подборку Саймона Фоулера. 

Чосонский правитель понимает, что скоро будет восстание. Тогда он отдаёт приказ — изъять все железные предметы у простого народа, чтобы сделать оружие. Однако кузнец не желает исполнять волю правителя. Он умирает от голода. Последнее его творение — маленькая статуэтка монстра Пульгасари.

"Марафонский бегун"

По словам кинокритика, если посмотреть фильм "Марафонский бегун", то можно подумать, что его сняли в 1970-е. Однако он вышел в 2002 году.

В основу картины легли реальные события. В фильме показывают историю корейца, который победил на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

"Центрфорвард"

Этот фильм завершает подборку Саймона Фоулера. По его словам, он наименее политически окрашен. В картине осветили футбольные проблемы через путь главного героя.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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