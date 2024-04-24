Валерия Гай Германика не только снимает кино, но и создаёт красоту своими руками

Каким творчеством помимо режиссуры занимается Валерия Гай Германика

1:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Валерия Гай Германика известна в первую очередь как режиссёр, особенно в последнее время её имя ассоциируется с сериалом "Обоюдное согласие", однако она не ограничивается только режиссурой и занимается ещё одним видом творчества.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Германика — профессиональный ювелир. Два года назад она создала собственный ювелирный бренд Gernica и с удовольствием дарит собственноручно изготовленные украшения артистам, которые у неё снимаются, а также гостям своего YouTube-канала.

Германика пошла ещё дальше в своём ювелирном творчестве. В какой-то момент она поняла, что хочет не просто делать украшения, но ещё и уметь отличать настоящие драгоценные камни от подделок, и ради этого выучилась на геммолога.

"Меня обманули: когда я покупала в первый раз изумруды, мне продали стекло, и после этого я захотела пойти учиться на геммолога. Мне захотелось понять, как отличать камни, как их узнавать", — рассказывала Валерия Гай Германика в интервью Ксении Собчак.

Также, по словам режиссёра, идея заняться ювелирным делом стала для неё способом разрядки. Это отлично помогло ей пережить творческий кризис.

Интересно, что в "Обоюдном согласии" героини щеголяют в украшениях, которые сделала как раз Германика. Например, Елена Ханга не раз появлялась в жемчужных бусах, подаренных ей режиссёром-ювелиром, ну и, конечно, главная героиня в исполнении Глафиры Тархановой тоже не осталась без украшения.

Создание ювелирных изделий стало модным среди многих звёзд. Германика в этом далеко не единственная. Так, Екатерина Вилкова начинала с бисероплетения, а потом основала собственный бренд Vilka, для которого делает уже серьёзные украшения, а звезда сериала "Иные" Ирина Мартыненко делает и продаёт бусы.