Что на самом деле едят иностранцы за просмотром фильмов в кинотеатрах

Наверняка многие из нас покупают попкорн, когда приходят в кинотеатр. Однако так происходит далеко не во всех странах мира. Рассказываем, что на самом деле едят иностранцы во время просмотра фильмов.
Колумбия. Это может показаться странным, но в Колумбии принято употреблять в пищу жареных муравьёв в кинотеатрах! Но только особого вида — "Atta laevigata". Местные жители сравнивают вкус закуски с беконом.
Китай. Зрители Китая предпочитают попкорну чернослив, семечки и сушёных кальмаров. Эти закуски можно купить практически во всех кинотеатрах.
Южная Корея. В Южной Корее едят жареные каштаны. Кроме того, в кинотеатрах страны можно встретить и сушёных кальмаров, как в Китае.
Япония. Япония славится своими морепродуктами. Неудивительно, что местные жители любят их есть и в кинозалах. Так, за просмотром фильма японцы частенько употребляют в пищу сушёную рыбу.
Иран. Иранцы предпочитают есть жареные семечки, когда ходят в кино. Причём всех видов.
Греция. В кинотеатрах Греции можно приобрести сувлаки — маленькие кусочки шашлыка, которые нанизаны на палочки.
При этом в некоторых странах принято есть конфеты. Например, в Нидерландах и Финляндии.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.