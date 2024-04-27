Что на самом деле едят иностранцы за просмотром фильмов в кинотеатрах

Не только попкорн: что едят зрители разных стран в кинотеатрах

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Наверняка многие из нас покупают попкорн, когда приходят в кинотеатр. Однако так происходит далеко не во всех странах мира. Рассказываем, что на самом деле едят иностранцы во время просмотра фильмов.

Фото: pixabay.com by sunnysun0804 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Колумбия. Это может показаться странным, но в Колумбии принято употреблять в пищу жареных муравьёв в кинотеатрах! Но только особого вида — "Atta laevigata". Местные жители сравнивают вкус закуски с беконом.

Китай. Зрители Китая предпочитают попкорну чернослив, семечки и сушёных кальмаров. Эти закуски можно купить практически во всех кинотеатрах.

Южная Корея. В Южной Корее едят жареные каштаны. Кроме того, в кинотеатрах страны можно встретить и сушёных кальмаров, как в Китае.

Япония. Япония славится своими морепродуктами. Неудивительно, что местные жители любят их есть и в кинозалах. Так, за просмотром фильма японцы частенько употребляют в пищу сушёную рыбу.

Иран. Иранцы предпочитают есть жареные семечки, когда ходят в кино. Причём всех видов.

Греция. В кинотеатрах Греции можно приобрести сувлаки — маленькие кусочки шашлыка, которые нанизаны на палочки.

При этом в некоторых странах принято есть конфеты. Например, в Нидерландах и Финляндии.