Эти популярные актрисы решили стать монахинями

Актрисы, которые ушли в монастырь

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку актрис, которые решили связать свою жизнь с религией.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ольга Гобзева

Фильмография Ольги Гобзевой насчитывает порядка 40 проектов. Среди них — "Крылья", "Однажды 20 лет спустя" и другие. В 1992 году актриса стала монахиней. Ольга Гобзева признавалась, что на это решение её подтолкнул случай из жизни. Однажды она чуть было не погибла от поезда, когда переходила железную дорогу. Однако актриса смогла избежать незавидной участи.

Любовь Стриженова

Народная артистка России Любовь Стриженова тоже решила стать монахиней. Она совершила постриг в 2008 году. Сын актрисы Александр рассказывал, что его мать ушла в монастырь, так как хотела приблизиться к Богу.

"Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это её осознанное решение, и мы все его уважаем", — говорил он.

Ирина Гринёва

Ещё во время учёбы актриса приняла решение уйти в монастырь.

"Это было движение сердца. Мне хотелось увидеть светлое небо. Его в тот момент я могла ощутить только в монастыре", — рассказывала она.

Однако жизнь в обители показалась Ирине Гринёвой слишком сложной. Поэтому она ушла из монастыря и выучилась на актрису.