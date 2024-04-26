Эти популярные актрисы решили стать монахинями

Pravda.Ru сделала подборку актрис, которые решили связать свою жизнь с религией.
Фильмография Ольги Гобзевой насчитывает порядка 40 проектов. Среди них — "Крылья", "Однажды 20 лет спустя" и другие. В 1992 году актриса стала монахиней. Ольга Гобзева признавалась, что на это решение её подтолкнул случай из жизни. Однажды она чуть было не погибла от поезда, когда переходила железную дорогу. Однако актриса смогла избежать незавидной участи.
Народная артистка России Любовь Стриженова тоже решила стать монахиней. Она совершила постриг в 2008 году. Сын актрисы Александр рассказывал, что его мать ушла в монастырь, так как хотела приблизиться к Богу.
"Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это её осознанное решение, и мы все его уважаем", — говорил он.
Ещё во время учёбы актриса приняла решение уйти в монастырь.
"Это было движение сердца. Мне хотелось увидеть светлое небо. Его в тот момент я могла ощутить только в монастыре", — рассказывала она.
Однако жизнь в обители показалась Ирине Гринёвой слишком сложной. Поэтому она ушла из монастыря и выучилась на актрису.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.