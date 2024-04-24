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Поношенный костюм и жуткие очки: как Фрейндлих перевоплощалась из роскошной женщины в мымру и обратно

Как Фрейндлих делала из себя мымру для роли в "Служебном романе"

1:24
Кино

Алиса Фрейндлих всегда была актрисой, которая не боялась перевоплощаться. Она со всей ответственностью подошла к созданию образа Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа" и не только не возражала против того, чтобы её делали некрасивой, но и сама принимала в этом активное участие.

Как Фрейндлих делала из себя мымру для роли в "Служебном романе"
Фото: commons.wikimedia.org by The Science Museum UK is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International

Когда художник по костюмам предлагал разные варианты невзрачной одежды, которая подчеркнула бы образ Мымры, Фрейндлих каждый раз отвечала, что "это слишком прилично". Она хотела довести до гротеска стиль одежды своей героини и в конце концов принесла знаменитый коричневый пиджак, который нашла в бабушкином сундуке.

Чтобы дополнить образ героини, оператор принёс огромные очки в чёрной роговой оправе, который носил его дедушка. Фрейндлих оценила эту находку. Также она работала не только над внешностью Калугиной, но и над её характером и манерой говорить и двигаться. Актриса прекрасно сумела передать образ умной, но, как казалось поначалу другим персонажам, сухой женщины, чья сухость оказалась лишь маской, за которой скрывалась ранимая душа и желание любви.

Конечно, Фрейндлих не составило никакого труда позже перевоплотиться из мымры в роскошную женщину, которую увидел Новосельцев, придя к ней в гости, потому что актриса сама всегда была роскошной женщиной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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