Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Никита Кологривый оказывается в скандалах ради популярности

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Никита Кологривый оказывается в центре скандалов ради популярности. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".
Иосиф Пригожин пояснил, что если человек будет вести себя скромно, то он останется неизвестным.
"Кологривый максимально старается быть заметным. Если человек будет сидеть тихо, как мышка, его никто не заметит и не узнает. В истории с Никитой Кологривым понятно, что он такой человек по жизни, или он очень способен к хайпу", — сказал эксперт.
Продюсер добавил, что Никита Кологривый является способным актёром. По мнению Иосифа Пригожина, его будущее зависит от того, как он будет относится к окружающим людям.
"Он талантливый артист, всё зависит только от него. За профессиональное будущее отвечает сам персонаж, который является актёром. Всё будет зависеть от его поведения по отношению к людям", — сообщил продюсер.
Ранее стало известно, что Никита Кологривый исполнит роль вора в фильме "Любовь зла".
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