Застенчивая и спортивная: интересные факты об актрисе Зендее, сыгравшей в драме о любовном треугольнике "Претенденты"

Интересные факты об актрисе Зендее

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Несмотря на то что Зендея снялась в фильме "Претенденты" в откровенных сценах с двумя партнёрами, в детстве она была очень стеснительной. Из-за этого она даже не могла ни с кем общаться в детском саду и ей пришлось пройти дошкольное обучение два года подряд.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зендея до сих пор не очень любит тусовки и светские вечеринки. Она домашняя девушка, предпочитающая проводить время с родными и близкими. Также, вспоминая о своём детстве, она одобряет, что родители запрещали ей встречаться с мальчиками, пока ей не исполнится 16 лет.

Если бы Зендея не выбрала актёрскую профессию, она стала бы учительницей или баскетболисткой. Зендея очень гибкая, спортивная и ловкая. В фильме "Величайший шоумен" она играла воздушную акробатку, но ей почти не требовалась помощь дублёрши. Большинство трюков на трапеции Зендея выполнила сама.

Уже в детстве Зендея очень увлекалась Шекспиром и в восемь лет зачитывалась им, чувствуя, какой у него прекрасный поэтический язык.

Зендея любит экспериментировать с одеждой. Эта привычка появилась у неё тоже в детстве. Если родители были категоричны в любовных вопросах дочери, то в плане выбора гардероба они давали ей полную свободу, и Зендея сама выбирала себе наряды уже с двух лет.