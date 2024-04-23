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Зендея рассказала, как люди относятся к её экранным поцелуям

Зендея рассказала, что зрители часто обсуждают её поцелуи в кино

0:56
Кино

Актриса Зендея в ходе интервью с изданием "Variety" рассказала о том, как зрители относятся к поцелуям персонажей, которых она играет, с другими героями фильмов.

Зендея рассказала, что зрители часто обсуждают её поцелуи в кино
Фото: flickr.com by Nicole Alexander is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зендея сообщила, что люди часто говорят об этих эпизодах. Она не до конца понимает, почему так происходит. Однако, по признанию актрисы, поцелуи в кино — часть работы и ничего более.

"Не имею представления, почему так происходит. Я не знаю, потому ли это, что люди хотят, чтобы моменты завирусились. Но я заметила это, особенно в отношении себя. Я думаю, что другим актёрам не уделяют так много внимания. Но поцелуи в кино — часть моей работы, и это совершенно нормальная часть моей работы", — сказала Зендея.

Ранее Pravda.Ru писала, что актрису не смогли узнать во время кастинга в фильм о Человеке-пауке.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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