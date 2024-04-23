Зендея рассказала, как люди относятся к её экранным поцелуям

Актриса Зендея в ходе интервью с изданием "Variety" рассказала о том, как зрители относятся к поцелуям персонажей, которых она играет, с другими героями фильмов.
Зендея сообщила, что люди часто говорят об этих эпизодах. Она не до конца понимает, почему так происходит. Однако, по признанию актрисы, поцелуи в кино — часть работы и ничего более.
"Не имею представления, почему так происходит. Я не знаю, потому ли это, что люди хотят, чтобы моменты завирусились. Но я заметила это, особенно в отношении себя. Я думаю, что другим актёрам не уделяют так много внимания. Но поцелуи в кино — часть моей работы, и это совершенно нормальная часть моей работы", — сказала Зендея.
Ранее Pravda.Ru писала, что актрису не смогли узнать во время кастинга в фильм о Человеке-пауке.
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