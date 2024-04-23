Трагедия на съёмках "Невероятных приключений итальянцев в России", о которой не любил вспоминать Рязанов: почему погиб лев Кинг

Трагедия на съёмках "Невероятных приключений итальянцев в России"

2:11 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" участвует настоящий лев. Он делает комедию ещё ярче и интереснее и вносит в неё дополнительную нотку авантюризма. Несмотря на то что герои боялись дикого зверя, в жизни он был добрым и ласковым, как котёнок.

Фото: commons.wikimedia.org by Asim Patel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда в бакинском зоопарке родился львёнок Кинг, который впоследствии снялся в кино, львица-мать отказалась кормить его молоком, и тогда его взяла себе домой семья из того же города, у которой уже жили другие дикие животные. Кинг прекрасно вписался в семью и не нёс никакой опасности.

Когда львёнок вырос, Эльдар Рязанов как раз снимал "Итальянцев в России". Поначалу он не знал о существовании Кинга, поэтому в сценарии было мало сцен со львом, но, узнав о Кинге, режиссёр решил увеличить количество эпизодов с четвероногим персонажем.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, а позже Рязанов попросил хозяина задержаться со львом в Москве: режиссёр хотел проверить все отснятые со зверем сцены и убедиться, что они вышли удачными. Хозяин и лев временно поселились в спортзале одной из школ, и однажды в школьный двор зашли парень и девушка, искавшие пропавшего пса.

Кинг увидел пару, выдавил лапами стекло спортзала и выпрыгнул во двор, чтобы поиграть. Он поставил передние лапы на плечи молодого человека и повалил его, а девушка стала в ужасе звать на помощь. Она не знала, что Кинг не был опасным. Появившийся во дворе милиционер сразу же застрелил животное.

Об этом случае собирались написать в газетах, но Рязанов сделал всё, чтобы трагедия не предавалась огласке. Он не хотел, чтобы случившееся омрачило зрителям впечатления от просмотра "Итальянцев в России".

Семья, утратившая Кинга, горевала по нему и взяла себе ещё одного львёнка, но он оказался не таким покладистым, как его погибший сородич. Когда новый питомец вырос, он насмерть загрыз 14-летнего сына супругов и покалечил его мать.