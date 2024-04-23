Милош Бикович признался, как относится к ролям злодеев и на каком языке видит сны

Несмотря на то, что Милош Бикович в основном играет положительных героев, он не против выйти за рамки своего амплуа. По его мнению, умение перевоплощаться и понимать своих персонажей — самое ценное в актёрской профессии.
"Каждая роль — это вызов, а каждый персонаж — учитель. Мне нравится, когда персонаж неоднозначен, даже у психопата есть своя правда, своя логика и свои внутренние постулаты.
В каждом из героев живёт как добро, так и зло, а заслуга актёра — передать всё то человеческое, что есть в этих людях. Не оправдывать и не судить с моральной точки зрения, но понимать с точки зрения логики, чувств и мотивации", — сказал Бикович в беседе с изданием "Культура Петербурга".
Он добавил, что полностью положительные и полностью отрицательные персонажи — это скучные и давно устаревшие клише.
На вопрос, на каком языке он видит сны, Бикович ответил, что, когда он долго находится в России, ему начинаются сниться сны на русском языке. Также актёр уверен, что при изучении иностранных языков у человека не только расширяется кругозор, но и появляются новые черты характера, свойственные той или иной культуре.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.