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Милош Бикович признался, как относится к ролям злодеев и на каком языке видит сны

Милош Бикович рассказал, почему он положительно относится к ролям злодеев

1:19
Кино

Несмотря на то, что Милош Бикович в основном играет положительных героев, он не против выйти за рамки своего амплуа. По его мнению, умение перевоплощаться и понимать своих персонажей — самое ценное в актёрской профессии.

Милош Бикович рассказал, почему он положительно относится к ролям злодеев
Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Каждая роль — это вызов, а каждый персонаж — учитель. Мне нравится, когда персонаж неоднозначен, даже у психопата есть своя правда, своя логика и свои внутренние постулаты.

В каждом из героев живёт как добро, так и зло, а заслуга актёра — передать всё то человеческое, что есть в этих людях. Не оправдывать и не судить с моральной точки зрения, но понимать с точки зрения логики, чувств и мотивации", — сказал Бикович в беседе с изданием "Культура Петербурга".

Он добавил, что полностью положительные и полностью отрицательные персонажи — это скучные и давно устаревшие клише.

На вопрос, на каком языке он видит сны, Бикович ответил, что, когда он долго находится в России, ему начинаются сниться сны на русском языке. Также актёр уверен, что при изучении иностранных языков у человека не только расширяется кругозор, но и появляются новые черты характера, свойственные той или иной культуре.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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