Милош Бикович признался, как относится к ролям злодеев и на каком языке видит сны

Милош Бикович рассказал, почему он положительно относится к ролям злодеев

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Несмотря на то, что Милош Бикович в основном играет положительных героев, он не против выйти за рамки своего амплуа. По его мнению, умение перевоплощаться и понимать своих персонажей — самое ценное в актёрской профессии.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Каждая роль — это вызов, а каждый персонаж — учитель. Мне нравится, когда персонаж неоднозначен, даже у психопата есть своя правда, своя логика и свои внутренние постулаты. В каждом из героев живёт как добро, так и зло, а заслуга актёра — передать всё то человеческое, что есть в этих людях. Не оправдывать и не судить с моральной точки зрения, но понимать с точки зрения логики, чувств и мотивации", — сказал Бикович в беседе с изданием "Культура Петербурга".

Он добавил, что полностью положительные и полностью отрицательные персонажи — это скучные и давно устаревшие клише.

На вопрос, на каком языке он видит сны, Бикович ответил, что, когда он долго находится в России, ему начинаются сниться сны на русском языке. Также актёр уверен, что при изучении иностранных языков у человека не только расширяется кругозор, но и появляются новые черты характера, свойственные той или иной культуре.