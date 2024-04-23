Встал на одно колено и попросил руки: как Кирилл Сафонов сделал предложение Саше Савельевой

Кирилл Сафонов просил руки Саши Савельевой у ее родителей в церкви

1:33 Your browser does not support the audio element. Кино

Кирилл Сафонов сделал предложение Саше Савельевой в церкви при её родителях, когда они уже были знакомы с дочерью актера от первого брака.

Фото: YouTube канал 7Дней by Скриншот видео YouTube канала 7Дней is licensed under public domain

Мама певицы Саши Савельевой рассказала ведущей программы "Звезды сошлись" Лере Кудрявцевой, как дочь познакомила их с будущим мужем актером Кириллом Сафоновым.

Оказалось, что Саша предложила родителям сходить на спектакль своего жениха. Игра будущего родственника произвела на них большое впечатление. Уже после спектакля Саша призналась, что влюблена в Сафонова. Родители прекрасно ее поняли, потому что их он тоже очаровал. Тем более, что мама давно была его поклонницей.

Вскоре актёр приехал знакомиться с родителями будущей жены. Он привёз с собой 14-летнюю дочь от предыдущего брака, которая очень понравилась маме Саши.

Также теща Сафонов рассказала о зяте, что его предложение руки и сердца Саше было очень трогательным и торжественным. Зять просил Савельеву стать его женой в храме и в присутствии родителей.

"Пошли погулять, зашли в церковь. Кирилл встал на одно колено и попросил руки нашей дочери. Мы растерялись, а что мы могли сказать?" — вспоминает мама певицы.

Саша познакомилась с Кириллом в клубе. Она знала, что он известный актер. Причем именно от мамы, которая рассказывала ей о нем, после просмотра сериала"Татьянин день".