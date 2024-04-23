Счастье любит тишину: главные правила Глафиры Тархановой, которые позволяют ей сохранять гармонию с собой, семьёй и миром

Секреты счастья Глафиры Тархановой

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Глафира Тарханова не только талантливая актриса, но и многодетная мать. У неё с мужем Алексеем Фаддеевым уже четыре сына, и сейчас супруги ждут пятого ребёнка. Несмотря на большую нагрузку из-за материнства и карьеры, Тарханова остаётся цветущей и сохраняет прекрасные отношения с мужем.

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Один из главных принципов Тархановой — не раскрывать подробностей личной жизни. Она даже редко публикует семейные фотографии. После замужества Глафира полностью прекратила любое общение с поклонниками, поскольку считает, что должна быть верна мужу во всех смыслах.

Актриса отказалась от съёмок во всех эротических сценах, что тоже считает укреплением брака. Только в сериале "Обоюдное согласие" она сделала исключение и снялась обнажённой.

Глафира создала такую приятную атмосферу в своём доме, что её мужу даже не приходит в голову расстраиваться из-за того, что он менее известный актёр, чем жена. Супруги во всём поддерживают друг друга, ведут здоровый образ жизни и всегда действуют сообща. Фаддеев даже присутствовал на всех родах жены. Он считает это совершенно естественным и в одном интервью говорил, что Глафира по-прежнему для него самая красивая и желанная.

Первый раз Тарханова рожала в роддоме, но в дальнейшем захотела, чтобы дети появлялись на свет дома, потому что ей не всё понравилось в больнице. Актриса не хотела быть частью конвейера. Ей хотелось ощущать больший комфорт и персональный уход.