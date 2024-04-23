Владельцы кинотеатров призвали погоду помочь с неудачным прокатом фильма «Сто лет тому вперед»

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Киноиндустрию разочаровал старт в прокате фильма «Сто лет тому вперед»

1:22
Кино

Киноиндустрия разочарована стартом в прокате экранизации "Сто лет тому вперед" по роману Кира Булычева. Вместо ожидаемых 700-800 млн руб. картина собрала только 307 млн руб.

Киноиндустрию разочаровал старт в прокате фильма «Сто лет тому вперед»
Фото: YouTube канал Central Partnership by Скриншот видео YouTube канала Central Partnership is licensed under public domain

Прогнозы о сборах в 2-3 млрд руб. теперь под вопросом. По мнению Романа Исаева, члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров, фильм не заинтересовал молодежь, и его кастинг не всем пришелся по вкусу. Прогнозы сборов картины понизились до 1-1,5 млрд руб.

"Картина не зашла в свою целевую аудиторию — молодежь, и оказалась ей неинтересной. Более того, кому-то совершенно не понравилось и оттолкнуло от проекта радикальное обращение с любимым и трогательным советским первоисточником, "Гостьей из будущего", на которой люди выросли", — пояснил эксперт.

На майские праздники только непогода и нежелание людей выезжать за город смогут помочь кинотеатрам. В качестве сравнения: фильм "Мастер и Маргарита" стартовавший с 400+ млн руб., собрал более 2 млрд руб. По обновленным прогнозам "Сто лет тому вперед" может собрать миллиард, но о 3-х или даже 2-х млрд рублей речи быть не может.

Сто лет тому вперед | Трейлер | В кино с 18 апреля
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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