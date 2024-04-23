Малоизвестный советский мультфильм, который сравнивают с "Аватаром" Кэмерона

Советский "Аватар" сняли за 20 лет до фильма Джеймса Кэмерона

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Когда речь заходит о советской мультипликации, в первую очередь вспоминаются "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая", "Трое из Простоквашино" и другие легендарные мультфильмы. Мало кто знает, что в 1989 году в СССР был снят мультфильм "Здесь могут водиться тигры", который в Сети сравнивают с "Аватаром" Джеймса Кэмерона.

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Мультфильм, снятый по рассказу Рэя Брэдбери, длится 10 минут, но за это время на экране проходит фантастико-драматическая история, полная глубокого смысла и философских размышлений.

По сюжету космонавты исследуют неизвестную планету. Один член команды хочет её взорвать, чтобы получить полезные ископаемые. За это его съели местные тигры, а остальные космонавты, поняв, что это предупреждение о том, что не нужно вмешиваться в чужой мир, улетели домой.

Пользователи Сети отмечают, что мультфильм практически повторяет сюжет Кэмерона, и называют его грустным и поучительным.