Пропавший Данила Козловский снова появился в поле зрения общественности: актёр был замечен в Австрии счастливым и улыбающимся

Пропавший Данила Козловский был замечен в Австрии

В последнее время Данила Козловский так часто переезжает из одной страны в другую, что даже поклонникам не удаётся уследить, где он находится.

Фото: commons.wikimedia.org by Taxiarchos228 is licensed under Creative Commons CC0 License

Не так давно Козловский опубликовал фотографию своей дочери, которая живёт в США, из-за чего пользователи Сети решили, что актёр тоже поселился в Штатах, однако, как выяснилось, он продолжает переезды.

Сейчас Козловский гастролирует по европейским странам, где показывает свой авторский музыкальный спектакль.

"Личная история, высказанная и спетая от первого лица. От детства и семьи до первой любви, встреч с идолами, любимых песен Фрэнка Синатры и иронического взгляда на себя — всё это музыкальный стендап Frank", — так описывается постановка Козловского.

Одна из зрительниц выложила фотографию с Козловским после спектакля, на которой актёр выглядит очень счастливым, и описала свои впечатления о вечере. Она осталась очень довольна выступлением актёра и отметила, насколько искренним получился спектакль от первой и до последней минуты.