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Сэмюэл Л. Джексон объяснил, почему любит сниматься в фильмах Тарантино

Сэмюэл Л. Джексон заявил, что обожает сниматься в фильмах Тарантино

1:13
Кино

Актёр Сэмюэл Л. Джексон заявил, что любит сниматься в фильмах Квентина Тарантино. Об этом он рассказал компании "AP Entertainment".

Сэмюэл Л. Джексон заявил, что обожает сниматься в фильмах Тарантино
Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом Сэмюэл Л. Джексон назвал причину, по которой любит принимать участие в картинах режиссёра. Он сообщил, что проекты Квентина Тарантино ориентированы на героев лент. Благодаря этому можно сразу понять суть персонажа и сопоставить его с самим собой.

"Фильмы Тарантино отличаются от других тем, что они направлены на персонажей. Когда читаешь сценарий Тарантино, то понимаешь, что в этой роли тебе точно будет что сказать. Тот факт, что я провёл многие годы в театре, очень помогает мне понять, чего добивается Квентин", — сказал актёр.

Напомним, что Сэмюэл Л. Джексон участвовал в 5-и фильмах Квентина Тарантино. Среди них — "Криминальное чтиво", "Джеки Браун", "Убить Билла 2", "Джанго освобождённый", а также "Омерзительная восьмёрка".

При этом ранее Pravda.Ru писала, как на самом деле Сэмюэл Л. Джексон получил роль в "Криминальном чтиве".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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