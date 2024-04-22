Главная изюминка Александра Петрова: актёр прославился не только благодаря своим ролям

Александр Петров по-прежнему остаётся одним из самых популярных российских актёров, однако секрет такого успеха кроется не только в его ролях.
Стилист Оксана Плонская считает, что Петрова выделяет его манера одеваться, отличающаяся лёгкой неряшливостью. По словам эксперта, такой стиль говорит только об одном: актёр обладает превосходным вкусом.
"На первый взгляд кажется, что актёр не заморачивается над тем, что надеть, как будто в целом равнодушен к моде, но эта лёгкая неряшливость — высшая степень стиля и моды. На самом деле каждая деталь его образа хорошо продумана. В основе стиля Петрова лежат лаконичность и комфорт. Он выбирает свободные брюки, футболки и дополняет всё это пиджаками в стиле casual либо куртками", — пояснила Плонская в беседе с 76.ru.
Она подчеркнула, что японские дизайнеры создают похожие по стилю предметы гардероба, но Петров добавляет в свой образ изюминку родной страны. Он выглядит в такой одежде простым русским парнем с бунтарским характером.
Петров отдаёт предпочтение чёрному цвету и разбавляет его серым и белым цветами.
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