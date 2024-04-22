Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер назвала три основных признака "бабушкиного" интерьера
В Сибири исследуют лазером выращенные на Кубани бариевые кристаллы
Эксперт призвал не вкладываться в китайский юань
Топ-7 причин посетить Исландию
Несколько упражнений для улучшения вашей осанки
Вкусные и полезные тыквенные вафли на завтрак
Какие виды пилингов можно проводить дома без опасений
Ветеринары дали ответ, почему кошки будят хозяев по утрам
Как избежать дополнительной проверки автомобиля со стороны ГИБДД
Главная изюминка Александра Петрова: актёр прославился не только благодаря своим ролям

Неожиданный секрет популярности Александра Петрова

1:17
Кино

Александр Петров по-прежнему остаётся одним из самых популярных российских актёров, однако секрет такого успеха кроется не только в его ролях.

Неожиданный секрет популярности Александра Петрова
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стилист Оксана Плонская считает, что Петрова выделяет его манера одеваться, отличающаяся лёгкой неряшливостью. По словам эксперта, такой стиль говорит только об одном: актёр обладает превосходным вкусом.

"На первый взгляд кажется, что актёр не заморачивается над тем, что надеть, как будто в целом равнодушен к моде, но эта лёгкая неряшливость — высшая степень стиля и моды. На самом деле каждая деталь его образа хорошо продумана. В основе стиля Петрова лежат лаконичность и комфорт. Он выбирает свободные брюки, футболки и дополняет всё это пиджаками в стиле casual либо куртками", — пояснила Плонская в беседе с 76.ru.

Она подчеркнула, что японские дизайнеры создают похожие по стилю предметы гардероба, но Петров добавляет в свой образ изюминку родной страны. Он выглядит в такой одежде простым русским парнем с бунтарским характером.

Петров отдаёт предпочтение чёрному цвету и разбавляет его серым и белым цветами.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского Международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно прокомментировал торжество в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Семена тыквы и кабачка взойдут быстрее: используйте этот метод ускорения прорастания
Семена тыквы и кабачка взойдут быстрее: используйте этот метод ускорения прорастания
Последние материалы
Какие виды пилингов можно проводить дома без опасений
Ветеринары дали ответ, почему кошки будят хозяев по утрам
Правильная посадка - ключевой момент выращивания яблонь
Как избежать дополнительной проверки автомобиля со стороны ГИБДД
В средней российской новостройке почти 19 этажей
Волочкова рассказала анекдот про эротический костюм Бабы-яги
Знакомим с томатами биколорами
Гарантированная защита жизни: преимущества и недостатки накопительного страхования
Из Архангельска в Минск будут доступны прямые рейсы
"Известия": около 75% россиян предпочитают смартфоны на Android
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников