Главная изюминка Александра Петрова: актёр прославился не только благодаря своим ролям

Неожиданный секрет популярности Александра Петрова

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Александр Петров по-прежнему остаётся одним из самых популярных российских актёров, однако секрет такого успеха кроется не только в его ролях.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стилист Оксана Плонская считает, что Петрова выделяет его манера одеваться, отличающаяся лёгкой неряшливостью. По словам эксперта, такой стиль говорит только об одном: актёр обладает превосходным вкусом.

"На первый взгляд кажется, что актёр не заморачивается над тем, что надеть, как будто в целом равнодушен к моде, но эта лёгкая неряшливость — высшая степень стиля и моды. На самом деле каждая деталь его образа хорошо продумана. В основе стиля Петрова лежат лаконичность и комфорт. Он выбирает свободные брюки, футболки и дополняет всё это пиджаками в стиле casual либо куртками", — пояснила Плонская в беседе с 76.ru.

Она подчеркнула, что японские дизайнеры создают похожие по стилю предметы гардероба, но Петров добавляет в свой образ изюминку родной страны. Он выглядит в такой одежде простым русским парнем с бунтарским характером.

Петров отдаёт предпочтение чёрному цвету и разбавляет его серым и белым цветами.