Звезда "Ходячих мертвецов" в главной роли: вышел новый короткометражный фильм "Паук"

На YouTube был опубликован некоммерческий фильм под названием "Spider", в котором главную роль исполнил актер из "Ходячих мертвецов" — Чендлер Риггз.
Сюжет фильма рассказывает о Питере Паркере, который получает укус от паука и начинает обретать новые способности. Однако все выходит из-под контроля, и паучья сторона Паркера начинает преобладать. В фильме также появляются персонажи тетушка Мэй и дядя Бэн.
Сценарист и режиссер Энди Чен объяснил, что фильм представляет собой хоррор-версию истории Человека-паука.
"Мне пришла в голову идея снять фанатский ужас о Человеке-пауке сразу после того, как мой хоррор о Шреке стал популярным", — рассказал режиссёр.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.