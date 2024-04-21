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Звезда "Ходячих мертвецов" в главной роли: вышел новый короткометражный фильм "Паук"

Новый короткометражный ужас "Паук" уже доступен для просмотра

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Кино

На YouTube был опубликован некоммерческий фильм под названием "Spider", в котором главную роль исполнил актер из "Ходячих мертвецов" — Чендлер Риггз.

Новый короткометражный ужас "Паук" уже доступен для просмотра
Фото: commons.wikimedia.org by Sven Mandel is licensed under CC BY-SA 4.0

Сюжет фильма рассказывает о Питере Паркере, который получает укус от паука и начинает обретать новые способности. Однако все выходит из-под контроля, и паучья сторона Паркера начинает преобладать. В фильме также появляются персонажи тетушка Мэй и дядя Бэн.

Сценарист и режиссер Энди Чен объяснил, что фильм представляет собой хоррор-версию истории Человека-паука.

"Мне пришла в голову идея снять фанатский ужас о Человеке-пауке сразу после того, как мой хоррор о Шреке стал популярным", — рассказал режиссёр.

THE SPIDER | Horror Spider-Man Fan Film
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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