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Новый спин-офф от создателя "Фарго" откроет тайны происхождения Weyland-Yutani во вселенной "Чужих"

Эксклюзивные детали: новый спин-офф "Чужих" перенесет зрителей в прошлое на Земле

1:20
Кино

Съемки нового многосерийного спин-оффа от автора культового сериала "Фарго", Ноа Хоули, продолжаются в Таиланде. Согласно информации от Deadline, первые сюжетные детали проекта теперь стали известны публике.

Эксклюзивные детали: новый спин-офф "Чужих" перенесет зрителей в прошлое на Земле
Фото: flickr.com by mlhradio is licensed under CC BY-NC 2.0

Действие сериала развернется за 30 лет до событий фильма "Чужой" Ридли Скотта и за некоторое время до событий, показанных в "Прометее". Это первый проект в рамках вселенной Чужих, где действие разворачивается на Земле. Сериал будет посвящен зарождению печально известной корпорации Weyland-Yutani, ответственной за создание ксеноморфов и андроидов.

Руководитель телеканала FX Джон Ландграф обещает, что спин-офф станет "грандиозным творческим переосмыслением" фантастической франшизы, аналогично тому, как "Фарго" переосмыслил оригинальный фильм братьев Коэн.

В главных ролях сериала будут Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Тимоти Олифант и другие. Премьера ожидается в 2025 году.

16 августа этого года в мировой прокат выходит новая полнометражная часть "Чужого" под названием "Ромул", события которой разворачиваются между первой и второй оригинальной частями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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