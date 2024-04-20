Владимир Долинский заявил, что для него Никита Михалков является "старшим товарищем"

Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"

Заслуженный артист России Владимир Долинский назвал известного режиссёра Никиту Михалкова своим "старшим товарищем", пишет издание "Аргументы и Факты".

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Он заявил, что Никита Михалков является другом актёра, которому можно доверять. Даже несмотря на то, что иногда он ведёт себя сурово. Именно поэтому, по словам Владимира Долинского, режиссёр является его "старшим товарищем".

"Михалков может быть очень жёстким, но в основном он товарищ актёра. Хотя я и старше Никиты на пару лет, а всё равно считаю его старшим товарищем. У меня такое мнение: как девушка своему первому любимому человеку должна полностью отдаться, так и актёр должен вверить себя режиссёру. Он должен верить ему, любить его, бесконечно полагаться на него", — сказал заслуженный артист РФ.

Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Долинский сообщил деталь о жизни Андрея Миронова. Он заявил, что актёр боялся собственную мать и боготворил её.