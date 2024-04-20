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Владимир Долинский заявил, что для него Никита Михалков является "старшим товарищем"

Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"

Кино

Заслуженный артист России Владимир Долинский назвал известного режиссёра Никиту Михалкова своим "старшим товарищем", пишет издание "Аргументы и Факты".

Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"
Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg is licensed under Commons, the free media repository

Он заявил, что Никита Михалков является другом актёра, которому можно доверять. Даже несмотря на то, что иногда он ведёт себя сурово. Именно поэтому, по словам Владимира Долинского, режиссёр является его "старшим товарищем". 

"Михалков может быть очень жёстким, но в основном он товарищ актёра. Хотя я и старше Никиты на пару лет, а всё равно считаю его старшим товарищем. У меня такое мнение: как девушка своему первому любимому человеку должна полностью отдаться, так и актёр должен вверить себя режиссёру. Он должен верить ему, любить его, бесконечно полагаться на него", — сказал заслуженный артист РФ.

Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Долинский сообщил деталь о жизни Андрея Миронова. Он заявил, что актёр боялся собственную мать и боготворил её.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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