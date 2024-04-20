Владимир Долинский заявил, что Андрей Миронов боялся маму и боготворил её

Владимир Долинский об Андрее Миронове: "Он маму боялся"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Заслуженный артист России Владимир Долинский прокомментировал слова Василия Ливанова о том, что Андрей Миронов был "маменькин сынок". Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Владимир Долинский заявил, что мать Андрея Миронова оказывала на него большое влияние, и окончательное решение в различных вопросах всегда принимала она.

"Да, он маму боялся. В хорошем смысле этого слова, Миронов боготворил её. Мария Владимировна действительно имела на Андрея Миронова очень большое влияние. Слово мамы было для него закон, он мог канючить, попросить, но решала всё мама, окончательное решение оставалось за Марией Владимировной", — сообщил артист.

Ранее Владимир Долинский вместе с Андреем Мироновым работал в Театре сатиры. Они были друзьями.