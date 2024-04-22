"Звездная пыль" или "Кин-дза-дза!": почему Ярмольнику не дали поторговать космической пылью

Фильм "Кин-дза-дза!" сопровождали мистические неприятности, пока не убрали Ярмольника

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Часто бывает, что съёмки фильма сопровождаются какими-то мистическими моментами. Не всегда приятными. Что-то ломается, что-то сгорает, кто-то заболевает. Не обошлось без странностей и во время рабочего процесса в картине "Кин-дза-дза!"

Фото: YouTube канал Игорь Быстров by Скриншот видео YouTube канала Игорь Быстров is licensed under public domain

На съёмках фильма "Кин-дза-дза!" режиссер Георгий Данелия был вынужден отказаться от работы с актером Леонидом Ярмольником, так как каждый его приезд сопровождался неприятностями. В первый день на съёмочной площадке сгорела важная декорация, да так, что восстановить её уже не получилось. А во второй приезд Ярмольника ценный реквизит был повреждён въехавшим в него автомобилем. Водитель просто каким-то непостижимым образом потерял управление.

Данелия решил оставить название "Кин-дза-дза!" и убрать героя Ярмольника из повествования, чтобы избежать дальнейших проблем. Иначе в картине был бы торговец пылью, которого и должен был сыграть Леонид. Да и сам фильм мог бы называться "Космическая пыль" либо "Звездная пыль".

Но, с другой стороны, всё сложилось очень удачно, бешеный успех эта смешная иносказательная притча получила именно в таком актёрском составе и под своим названием.