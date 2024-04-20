Ольга Любимова заявила, что сборы кинопроката в РФ в 2024 году могут превысить показатель 2023-го

Минкультуры рассчитывает, что сборы кинопроката в этом году будут больше 2023-го

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

В Минкультуры рассчитывают, что сборы кинопроката в нашей стране в 2024 году превысят показатель 2023-го. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова министра культуры России Ольги Любимовой.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Она сообщила, что в прошлом году сборы составили 40 миллиардов рублей. В 2024-м они, вероятно, будут больше.

"В прошлом году 40 миллиардов рублей мы собрали в кинотеатрах, в этом году аккуратно ставим 42 миллиарда, идём небольшими шагами. Постараемся, чтобы внутри этих 42 миллиардов доля российского кино тоже была повыше, чем в прошлом году", — заявила Ольга Любимова.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Минкультуры РФ провели сравнение между пиратскими показами фильмов в кинотеатрах и видеосалонами.