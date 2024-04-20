Актёр Милош Бикович рассказал, что думает о зарубежных адаптациях российского фильма "Холоп"

Актёр Милош Бикович перед открытием Московского международного кинофестиваля высказался об адаптациях российского фильма "Холоп". Об этом пишет агентство "ТАСС".
Он заявил, что поддерживает создание иностранных версий картины. По мнению Милоша Биковича, этот факт свидетельствует о том, что в нашей стране придумывают сюжеты, которые касаются не только россиян, но и жителей других государств.
"[Съёмки адаптаций "Холопа" за рубежом] — это прекрасно. Я знаю, что в Монголии снимают, что во Франции снимают, в Турции. Это отлично, это говорит о том, что мы не только снимаем хорошее кино, но и делаем ещё такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира", — заявил актёр.
Ранее Pravda.Ru писала, что стали известны первые подробности 3-й части "Холопа", в которой сыграет Милош Бикович.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.