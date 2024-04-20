Актёр Милош Бикович рассказал, что думает о зарубежных адаптациях российского фильма "Холоп"

Милош Бикович поддержал создание зарубежных адаптаций "Холопа"

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Милош Бикович перед открытием Московского международного кинофестиваля высказался об адаптациях российского фильма "Холоп". Об этом пишет агентство "ТАСС".

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Он заявил, что поддерживает создание иностранных версий картины. По мнению Милоша Биковича, этот факт свидетельствует о том, что в нашей стране придумывают сюжеты, которые касаются не только россиян, но и жителей других государств.

"[Съёмки адаптаций "Холопа" за рубежом] — это прекрасно. Я знаю, что в Монголии снимают, что во Франции снимают, в Турции. Это отлично, это говорит о том, что мы не только снимаем хорошее кино, но и делаем ещё такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира", — заявил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что стали известны первые подробности 3-й части "Холопа", в которой сыграет Милош Бикович.