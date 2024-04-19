Режиссёр Никита Михалков назвал Семёна Слепакова* талантливым человеком и огорчился, что он уехал из России

Режиссёр Никита Михалков назвал Семёна Слепакова* талантливой личностью. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
При этом он выразил сожаление в связи с его уездом из нашей страны.
"Мне не жалко этих людей [уехавших из РФ]. Мне жалко талантливых. Мне жалко, допустим, Слепакова*, как талантливого человека, потому что талант его был востребован, интересен и происходил из страны России", — заявил режиссёр.
Он также отметил, что в России актёры хорошо зарабатывают, и возмутился, что некоторые из них, вероятно, эмигрировали из-за СВО. Однако, по словам режиссёра, уехавшие актёры не обращали внимания на обстрелы Донецка, которые длились 8 лет.
* признан Минюстом РФ иноагентом.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.