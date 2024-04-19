Режиссёр Никита Михалков назвал Семёна Слепакова* талантливым человеком и огорчился, что он уехал из России

Никита Михалков выразил сожаление в связи с эмиграцией Семёна Слепакова*

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Никита Михалков назвал Семёна Слепакова* талантливой личностью. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

При этом он выразил сожаление в связи с его уездом из нашей страны.

"Мне не жалко этих людей [уехавших из РФ]. Мне жалко талантливых. Мне жалко, допустим, Слепакова*, как талантливого человека, потому что талант его был востребован, интересен и происходил из страны России", — заявил режиссёр.

Он также отметил, что в России актёры хорошо зарабатывают, и возмутился, что некоторые из них, вероятно, эмигрировали из-за СВО. Однако, по словам режиссёра, уехавшие актёры не обращали внимания на обстрелы Донецка, которые длились 8 лет.

* признан Минюстом РФ иноагентом.