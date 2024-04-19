Гарик Харламов пошутил над звездой "Слова пацана" во время шоу "Comedy Club"

Комик Гарик Харламов пошутил над актёром Никитой Кологривым во время телешоу "Comedy Club", сообщает Telegram-канал "StarHit".
Слава Копейкин, исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", стал гостем шоу. Гарик Харламов обратился к нему с вопросом о том, как поменялся жизненный уклад после выхода нашумевшей ленты.
"Как изменилась жизнь после сериала "Слово пацана"? Почему чокнулся только один?", — спросил комик.
Актёр смеясь ответил, что "это только начало".
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Славы Копейкина. Он сообщил, что встречается с актрисой Яной Енжаевой.
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