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Гарик Харламов пошутил над звездой "Слова пацана" во время шоу "Comedy Club"

Комик Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым

0:44
Кино

Комик Гарик Харламов пошутил над актёром Никитой Кологривым во время телешоу "Comedy Club", сообщает Telegram-канал "StarHit". 

Комик Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым
Фото: thebestphotos.ru by Виктория Тихонова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Слава Копейкин, исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", стал гостем шоу. Гарик Харламов обратился к нему с вопросом о том, как поменялся жизненный уклад после выхода нашумевшей ленты.

"Как изменилась жизнь после сериала "Слово пацана"? Почему чокнулся только один?", — спросил комик.

Актёр смеясь ответил, что "это только начало". 

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Славы Копейкина. Он сообщил, что встречается с актрисой Яной Енжаевой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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