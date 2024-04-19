Актёр Олег Меньшиков выложил фотографии в образе Воланда

Олег Меньшиков опубликовал снимки в образе Воланда, которого никогда не было

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Олег Меньшиков опубликовал в своём Telegram-канале 2 фотографии в образе Воланда из фильма "Мастер и Маргарита".

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На первом снимке актёр одет в чёрный плащ, а на его шее располагается круглая подвеска. Олег Меньшиков смотрит вдаль. На второй фотографии вгляд актёра уже устремлён в камеру. Видно только половину его лица, поскольку остальную часть скрывает чёрный капюшон.

"Воланд, которого не было...", — подписал снимки Олег Меньшиков.

Напомним, что в 2018 году режиссёр Николай Лебедев должен был создать картину по известному произведению Михаила Булгакова. Тогда на роль Воланда взяли Олега Меньшикова. Однако проект так и не был реализован.