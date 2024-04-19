Актёр Олег Меньшиков выложил фотографии в образе Воланда

Актёр Олег Меньшиков опубликовал в своём Telegram-канале 2 фотографии в образе Воланда из фильма "Мастер и Маргарита".
На первом снимке актёр одет в чёрный плащ, а на его шее располагается круглая подвеска. Олег Меньшиков смотрит вдаль. На второй фотографии вгляд актёра уже устремлён в камеру. Видно только половину его лица, поскольку остальную часть скрывает чёрный капюшон.
"Воланд, которого не было...", — подписал снимки Олег Меньшиков.
Напомним, что в 2018 году режиссёр Николай Лебедев должен был создать картину по известному произведению Михаила Булгакова. Тогда на роль Воланда взяли Олега Меньшикова. Однако проект так и не был реализован.
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