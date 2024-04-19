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Министр культуры РФ Ольга Любимова сравнила показ пиратского контента с видеосалонами

В Минкультуры сравнили пиратские показы фильмов с видеосалонами

2:18
Кино

Министр культуры России Ольга Любимова сравнила пиратские показы фильмов в кинотеатрах с видеосалонами. Об этом пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на слова госдеятеля.

В Минкультуры сравнили пиратские показы фильмов с видеосалонами
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Ольга Любимова заявила, что пиратский контент является нелегальным. По её словам, показы такого рода картин можно сравнить с периодом развития кинематографии с видеосалонами. Тогда любой желающий, не зависимо от того, сколько ему лет, мог посмотреть всё, что захочет. Она подчеркнула, что Минкультуры выступает против этого.

"Пираты работают нелегально. Контент, который они показывают — нелегальный. Неважно, откуда контент похищен. Если он показывается без авторских прав, это не только правовой вопрос. Это вопрос содержания бесконтрольного, демонстрация которого проходит в зоне публичного просмотра. И тогда мы говорим о трагическом этапе развития отрасли кинематографии с видеосалонами, когда можно было в любом подвале увидеть всякое вне зависимости от возраста. <...> Министерство культуры продолжает быть категорически этому против", — сказала Ольга Любимова на пресс-конференции.

Министр культуры РФ также отметила, что ведомство не принимало никакого участия в отказе кинотеатров от предсеансного обслуживания.

"Просто кинопрокатчики говорят — ребята, мы научились зарабатывать сами на легальном контенте, мы платим налоги, получаем возрастные ограничения от Минкульта и прокатные удостоверения, создаём отрасль и индустрию, и, безусловно, платим вам 50% в качестве прибыли. Но если вы хотите превращаться в видеосалон и получать 100% прибыли на чём-то ворованном, то где гарантия, что когда воровство будет допускаться и разрешаться, то не будут воровать все? <...> И тогда всей индустрии придётся сделать 20 шагов назад, делая вид, что мы поддерживаем российские киносети. Государство поддерживало их всегда", — заявила министр культуры РФ.

Ранее Pravda.Ru писала, что крупные сети кинотеатров отказались от предсеансного обслуживания на период с 18 апреля по 12 мая.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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