Вот уже месяц в России идёт хоррор Майкла Мохана "Омен. Непорочная". Режиссёр обратил внимание на то, как его фильм назвали в российском прокате.
Сначала Мохан даже не поверил своим глазам и подумал, что неправильно прочитал название. Он не понимает, зачем нужно было писать "Омен" вместо того, чтобы назвать фильм просто "Непорочная", ведь таким образом можно запутать зрителей: название "Омен" обычно используется для другого бренда фильмов ужасов.
Мохан написал на эту тему пост в Сети. Режиссёр решил уточнить у русских зрителей, действительно ли российские кинопрокатчики добавили приписку "Омен".
Поклонники подтвердили, что это действительно так, чем окончательно расстроили Майкла. Они добавили, что практика смешивания названий разных брендов — обычное дело в российской киноиндустрии.
Сюжет хоррора посвящён молодой монахине, которая внезапно понимает, что она беременна. Девушка в смятении, но хочет верить, что её странное зачатие имеет божественную природу, хотя на самом деле отцом ребёнка может быть сам дьявол.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.