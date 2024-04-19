Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как остатки хлеба использовать в огороде
Доктор Любовь Ерофеева: репродуктивное здоровье надо проверять
Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,5%
G7 не признают причастность Украины к теракту в "Крокусе Сити Холле"
"Ингосстрах": пожаров из-за коротких замыканий становится больше
Россиян не пускают в Латинскую Америку из Турции
Планетологи оценили историю вулканической активности Ио в 4,5 миллиарда лет
МОК сказал, что "Телеспорт" имеет права на показ Олимпиады в Париже
Рецепт приготовления латте с корицей и ванилью
Режиссёр хоррора "Омен. Непорочная" возмущён: он не понимает, почему фильм нельзя было назвать просто "Непорочная"

Режиссёра хоррора "Омен. Непорочная" возмутило русское название фильма

Кино

Вот уже месяц в России идёт хоррор Майкла Мохана "Омен. Непорочная". Режиссёр обратил внимание на то, как его фильм назвали в российском прокате.

Режиссёра хоррора "Омен. Непорочная" возмутило русское название фильма
Фото: commons.wikimedia.org by M.A.Record is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сначала Мохан даже не поверил своим глазам и подумал, что неправильно прочитал название. Он не понимает, зачем нужно было писать "Омен" вместо того, чтобы назвать фильм просто "Непорочная", ведь таким образом можно запутать зрителей: название "Омен" обычно используется для другого бренда фильмов ужасов.

Мохан написал на эту тему пост в Сети. Режиссёр решил уточнить у русских зрителей, действительно ли российские кинопрокатчики добавили приписку "Омен".

Поклонники подтвердили, что это действительно так, чем окончательно расстроили Майкла. Они добавили, что практика смешивания названий разных брендов — обычное дело в российской киноиндустрии.

Сюжет хоррора посвящён молодой монахине, которая внезапно понимает, что она беременна. Девушка в смятении, но хочет верить, что её странное зачатие имеет божественную природу, хотя на самом деле отцом ребёнка может быть сам дьявол.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада Любовь Степушова Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Последние материалы
Философ Дугин назвал петицию против школы Ильина "сетевой атакой"
Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада
Туристы недовольны курортным сбором в Петербурге
Самозанятые смогут отчислять взносы на больничные с 2026 года
Для цветения петунии важным является уход
В NASA попрощались с марсианским дроном Ingenuity, но оставили его включённым
Кинологи рассказали, зачем гладить собаку перед выходом из дома
Нет нужды в консилере: эти советы помогут вам избавиться от ежедневного макияжа
Садальский заступился за оклеветанную Елену Воробей: "Она далеко не дура"
Генерал Ивашов: в Европе есть оружие, но некому воевать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников