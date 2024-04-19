Режиссёр хоррора "Омен. Непорочная" возмущён: он не понимает, почему фильм нельзя было назвать просто "Непорочная"

Режиссёра хоррора "Омен. Непорочная" возмутило русское название фильма

Вот уже месяц в России идёт хоррор Майкла Мохана "Омен. Непорочная". Режиссёр обратил внимание на то, как его фильм назвали в российском прокате.

Фото: commons.wikimedia.org by M.A.Record is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сначала Мохан даже не поверил своим глазам и подумал, что неправильно прочитал название. Он не понимает, зачем нужно было писать "Омен" вместо того, чтобы назвать фильм просто "Непорочная", ведь таким образом можно запутать зрителей: название "Омен" обычно используется для другого бренда фильмов ужасов.

Мохан написал на эту тему пост в Сети. Режиссёр решил уточнить у русских зрителей, действительно ли российские кинопрокатчики добавили приписку "Омен".

Поклонники подтвердили, что это действительно так, чем окончательно расстроили Майкла. Они добавили, что практика смешивания названий разных брендов — обычное дело в российской киноиндустрии.

Сюжет хоррора посвящён молодой монахине, которая внезапно понимает, что она беременна. Девушка в смятении, но хочет верить, что её странное зачатие имеет божественную природу, хотя на самом деле отцом ребёнка может быть сам дьявол.