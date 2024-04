Режиссёр хоррора "Омен. Непорочная" возмущён: он не понимает, почему фильм нельзя было назвать просто "Непорочная"

Вот уже месяц в России идёт хоррор Майкла Мохана "Омен. Непорочная". Режиссёр обратил внимание на то, как его фильм назвали в российском прокате.

Фото: commons.wikimedia.org by M.A.Record is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported