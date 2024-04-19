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Звезда "Слова пацана" Слава Копейкин подтвердил роман с актрисой Яной Енжаевой

Слава Копейкин признался, что встречается с Яной Енжаевой

0:46
Кино

Слава Копейкин, исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", подтвердил отношения с актрисой Яной Енжаевой, пишет издание "StarHit".

Слава Копейкин признался, что встречается с Яной Енжаевой
Фото: unsplash.com by Christiana Rivers is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что артисты признались в романе на дне рождении кинотеатра "KION" 18 апреля. Более того, Слава Копейкин дал комментарий о своих отношениях. 

"Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой  — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив", — сказал он на телеканале "ТНТ".

Ранее Pravda.Ru сообщала, что звезду "Слова пацана" заметили в компании Яны Енжаевой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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