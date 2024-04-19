Звезда "Слова пацана" Слава Копейкин подтвердил роман с актрисой Яной Енжаевой

Слава Копейкин, исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", подтвердил отношения с актрисой Яной Енжаевой, пишет издание "StarHit".

Сообщается, что артисты признались в романе на дне рождении кинотеатра "KION" 18 апреля. Более того, Слава Копейкин дал комментарий о своих отношениях.

"Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив", — сказал он на телеканале "ТНТ".