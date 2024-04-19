Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли попросила родителей о самом дорогом подарке на 18-летие: это не вещь и не деньги

Уже который год длятся судебные разбирательства между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Актриса находит всё новые поводы обвинить бывшего мужа. Так, недавно она заявила, что он и до случая в самолёте мог себе позволить её ударить.
Даже многие поклонники устали наблюдать за тяжбами звёзд. Можно представить, как устали от этого их дети. Это подтвердила старшая дочь супругов Шайло.
В мае Шайло исполнится 18 лет. Она сделала свой выбор и решила переехать к Брэду Питту, с которым у неё более тёплые отношения, чем с матерью, однако звёздной дочери не даёт покоя затянувшийся скандал родителей.
В качестве подарка на совершеннолетие Шайло попросила родителей помириться или хотя бы начать проявлять больше уважения по отношению друг к другу. Такой подарок для Шайло дороже любой вещи и денег. Она хочет, чтобы мама и папа жили в мире и согласии, пусть даже они никогда больше не будут вместе.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.