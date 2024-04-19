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Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли попросила родителей о самом дорогом подарке на 18-летие: это не вещь и не деньги

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли попросила родителей помириться

Кино

Уже который год длятся судебные разбирательства между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Актриса находит всё новые поводы обвинить бывшего мужа. Так, недавно она заявила, что он и до случая в самолёте мог себе позволить её ударить.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли попросила родителей помириться
Фото: flickr.com by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Даже многие поклонники устали наблюдать за тяжбами звёзд. Можно представить, как устали от этого их дети. Это подтвердила старшая дочь супругов Шайло.

В мае Шайло исполнится 18 лет. Она сделала свой выбор и решила переехать к Брэду Питту, с которым у неё более тёплые отношения, чем с матерью, однако звёздной дочери не даёт покоя затянувшийся скандал родителей.

В качестве подарка на совершеннолетие Шайло попросила родителей помириться или хотя бы начать проявлять больше уважения по отношению друг к другу. Такой подарок для Шайло дороже любой вещи и денег. Она хочет, чтобы мама и папа жили в мире и согласии, пусть даже они никогда больше не будут вместе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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