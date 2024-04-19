Российский фильм "Вызов" выйдет в турецкий прокат

Фильм "Вызов" покажут в кинотеатрах Турции

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Клима Шипенко "Вызов" планируют начать показывать в кинотеатрах Турции в ближайшее время. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова Лейлы Атакишевой, директора департамента международных продаж "Централ Партнершип".

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"Фильм "Вызов" планируется к прокату в Турции в ближайшие месяцы", — сказала она на 46-м Московском кинофестивале.

Мероприятие пройдёт с 19 по 26 апреля. В этом году в рамках фестиваля покажут кинокартины из более 50 стран. Показы открыл мексиканский проект "Открытое небо", а закроет российский фильм "Майор Гром: Игра".

Ранее Pravda.Ru писала, что картину "Вызов" высоко оценили жители Казахстана в ходе фестиваля российского кино.