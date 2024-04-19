Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хинштейн: в Самаре ФСБ задержала двух подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8
Сбер назвал новые виды мошенничества через "Госуслуги"
"ВСК": в 2024 году стоимость ремонта автомобилей снизилась на 2%
Врачи из Томска успешно провели операцию на бедре 101-летней женщины
Почему так полезен кофе с корицей?
Аллерголог Бычкова заявила, что кастрированный кот более безопасен в плане аллергии
Спорт без усилий: эти виды активности помогут подготовиться к лету
Мужчина заперся в здании консульства Ирана в Париже и собирается себя взорвать
Эксперт раскрывает факторы снижения ресурса современных двигателей
Российский фильм "Вызов" выйдет в турецкий прокат

Фильм "Вызов" покажут в кинотеатрах Турции

0:51
Кино

Фильм Клима Шипенко "Вызов" планируют начать показывать в кинотеатрах Турции в ближайшее время. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова Лейлы Атакишевой, директора департамента международных продаж "Централ Партнершип".

Фильм "Вызов" покажут в кинотеатрах Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Фильм "Вызов" планируется к прокату в Турции в ближайшие месяцы", — сказала она на 46-м Московском кинофестивале.

Мероприятие пройдёт с 19 по 26 апреля. В этом году в рамках фестиваля покажут кинокартины из более 50 стран. Показы открыл мексиканский проект "Открытое небо", а закроет российский фильм "Майор Гром: Игра".

Ранее Pravda.Ru писала, что картину "Вызов" высоко оценили жители Казахстана в ходе фестиваля российского кино. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада Любовь Степушова Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Последние материалы
Максим Фадеев показал фрагмент своей новой песни проекта Глюк'oZa
Эксперт Малиновская объяснила, как снизить уровень стресса перед экзаменами
Кинологи рассказали, как избавить питомца от тревожности
Режиссёра хоррора "Омен. Непорочная" возмутило русское название фильма
Как остатки хлеба использовать в огороде
Доктор Любовь Ерофеева: репродуктивное здоровье надо проверять
Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,5%
G7 не признают причастность Украины к теракту в "Крокусе Сити Холле"
"Ингосстрах": пожаров из-за коротких замыканий становится больше
Россиян не пускают в Латинскую Америку из Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников