Фильм Клима Шипенко "Вызов" планируют начать показывать в кинотеатрах Турции в ближайшее время. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова Лейлы Атакишевой, директора департамента международных продаж "Централ Партнершип".
"Фильм "Вызов" планируется к прокату в Турции в ближайшие месяцы", — сказала она на 46-м Московском кинофестивале.
Мероприятие пройдёт с 19 по 26 апреля. В этом году в рамках фестиваля покажут кинокартины из более 50 стран. Показы открыл мексиканский проект "Открытое небо", а закроет российский фильм "Майор Гром: Игра".
Ранее Pravda.Ru писала, что картину "Вызов" высоко оценили жители Казахстана в ходе фестиваля российского кино.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.