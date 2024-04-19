Театр, общение с родными и садоводство: чем сейчас живёт Светлана Немоляева

Как сейчас живёт и чем занимается Светлана Немоляева

1:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Светлана Немоляева, которой вчера исполнилось 87 лет, продолжает активную творческую жизнь. Несмотря на то что она скептически относится к современным артистам и считает их похожими друг на друга, она называет себя всеядной актрисой и не отказывается ни от каких ролей.

Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States

Немоляева решается на участие даже в очень экспериментальных фильмах. Так, в 2022 году она снялась в драме Марии Шалаевой "Синдром жизни", полностью снятой на мобильный телефон. В 2023 году Немоляева снялась в детективном сериале "Гид и большие соблазны", а в 2024 году исполнила роль няни Татьяны Лариной в фильме Сарика Андреасяна "Онегин".

В 2024 году Немоляева отметила 65-летие на службе в Театре имени Владимира Маяковского. На сегодняшний день она играет в семи спектаклях.

В 2011 году Светлана Немоляева овдовела. Она тяжело переживала эту потерю, но не стала одинокой. У неё прекрасные отношения с сыном, который очень заботится о ней и покупает ей готовую еду, чтобы она не ходила в магазины. Также актриса дружит с внучкой, с которой они всегда были на одной волне и тонко чувствовали друг друга.

Актриса обожает заниматься садом и выращивает цветы. Она говорила, что с радостью засадила бы весь участок розами. В холодное время года в её гримёрке стоят кусты герани, которые ещё 100 лет назад посадила её мать. Весной и летом Немоляева перевозит их на дачу.