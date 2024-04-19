Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Разворотнева предложила отмену пенсионных взносов с управдомов
Институт географии РАН установил основную причину абляции на Камчатке
Что делать с очистками картофеля садоводу?
Метеоролог Позднякова предупредила об усилении северо-восточного ветра в Москве
Россиянка попыталась открыть дверь самолета во время полета и оказалась задержана
6 упражнений, которые помогут вам исправить осанку
Чайный напиток с грибами рейши: пошаговый рецепт
Граждан России заставят больше работать из-за отъезда мигрантов
Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам
Театр, общение с родными и садоводство: чем сейчас живёт Светлана Немоляева

Как сейчас живёт и чем занимается Светлана Немоляева

1:44
Кино

Светлана Немоляева, которой вчера исполнилось 87 лет, продолжает активную творческую жизнь. Несмотря на то что она скептически относится к современным артистам и считает их похожими друг на друга, она называет себя всеядной актрисой и не отказывается ни от каких ролей.

Как сейчас живёт и чем занимается Светлана Немоляева
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States

Немоляева решается на участие даже в очень экспериментальных фильмах. Так, в 2022 году она снялась в драме Марии Шалаевой "Синдром жизни", полностью снятой на мобильный телефон. В 2023 году Немоляева снялась в детективном сериале "Гид и большие соблазны", а в 2024 году исполнила роль няни Татьяны Лариной в фильме Сарика Андреасяна "Онегин".

В 2024 году Немоляева отметила 65-летие на службе в Театре имени Владимира Маяковского. На сегодняшний день она играет в семи спектаклях.

В 2011 году Светлана Немоляева овдовела. Она тяжело переживала эту потерю, но не стала одинокой. У неё прекрасные отношения с сыном, который очень заботится о ней и покупает ей готовую еду, чтобы она не ходила в магазины. Также актриса дружит с внучкой, с которой они всегда были на одной волне и тонко чувствовали друг друга.

Актриса обожает заниматься садом и выращивает цветы. Она говорила, что с радостью засадила бы весь участок розами. В холодное время года в её гримёрке стоят кусты герани, которые ещё 100 лет назад посадила её мать. Весной и летом Немоляева перевозит их на дачу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Последние материалы
Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на 4,5%
Открыты железосодержащие наночастицы, защищающие зубы грызунов от кариеса
Юрист Ярмуш рассказала о последствиях невыплаты страховки для "Северных потоков"
Редкие автомобили СССР: топ-5 самых дорогих предложений в России в апреле 2024 года
Продажи жилья на вторичном рынке США снизились на 4,3% в марте
Говорим почему важно заменять землю цветам
Собчак рассказала невероятную историю о немецком миллионере, который скрывается в РФ
Сулейман не мог выглядеть так, как показали в "Великолепном веке"
В полный пассажирами самолет ударила молния во время полета
Несколько упражнений, которые помогут повысить подвижность бёдер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников