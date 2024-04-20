Зрители возмутились фильмом "Что сделала Дженнифер" из-за вероятного использования ИИ

Зрители обвинили компанию Netflix в использовании искусственного интеллекта при создании документального фильма "Что сделала Дженнифер". Об этом пишет портал "PetaPixel".
В одном из эпизодов создатели продемонстрировали фотографии главной героини. Однако зрителям показалось, что их сделал ИИ, поскольку у Дженнифер были странные пропорции тела. Также присутствовали и другие признаки, которые указывали на работу нейросети.
Они сочли использование ИИ недопустимым, так как фильм основан на реальных событиях 2010 года. Тогда в дом Хюэй Ханн и Бич Ха ворвались грабители. Выжить смогла только дочь пары и её отец, которого при нападении серьёзно ранили. Впоследствии Дженнифер дала показания полиции, однако в её словах усомнились.
Ранее Pravda.Ru писала, что Сэм Альтман хочет внедрить нейросети в индустрию кино.
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