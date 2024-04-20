Зрители возмутились фильмом "Что сделала Дженнифер" из-за вероятного использования ИИ

Netflix обвинили в применении ИИ для создания фильма "Что сделала Дженнифер"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Зрители обвинили компанию Netflix в использовании искусственного интеллекта при создании документального фильма "Что сделала Дженнифер". Об этом пишет портал "PetaPixel".

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В одном из эпизодов создатели продемонстрировали фотографии главной героини. Однако зрителям показалось, что их сделал ИИ, поскольку у Дженнифер были странные пропорции тела. Также присутствовали и другие признаки, которые указывали на работу нейросети.

Они сочли использование ИИ недопустимым, так как фильм основан на реальных событиях 2010 года. Тогда в дом Хюэй Ханн и Бич Ха ворвались грабители. Выжить смогла только дочь пары и её отец, которого при нападении серьёзно ранили. Впоследствии Дженнифер дала показания полиции, однако в её словах усомнились.

Ранее Pravda.Ru писала, что Сэм Альтман хочет внедрить нейросети в индустрию кино.