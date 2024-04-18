На предпринимателя из Тамбова подал иск "Союзмультфильм" за образ Винни-Пуха

"Союзмультфильм" подал иск на предпринимателя из Тамбова. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале "Объединённая пресс-служба судов Тамбовской области".
Сообщается, что предприниматель использовал изображение Винни-Пуха в оформлении интерьера своего магазина. Теперь "Союзмультфильм" планирует взыскать 10 тысяч рублей и расходы по суду. Заседание состоится 14 мая.
Ранее Pravda.Ru писала, что "Союзмультфильм" проведёт ряд мероприятий к своему 88-летию. Одно из них — открытие квартиры Дяди Фёдора в столице России, в которой каждый желающий сможет остановиться.