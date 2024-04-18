Режиссёр Стивен Спилберг создаст фильм об НЛО. Он будет основан на его собственной идее

Стивен Спилберг снимет фильм об НЛО

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Стивен Спилберг создаст фильм о неопознанном летающем объекте. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: pixabay.com by Rosiette-Stock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что фильм об НЛО станет его следующим проектом. В его основе будет лежать собственная идея режиссёра. Сценарий к картине напишет Дэвид Кепп. Ранее он работал над фильмами "Парк Юрского периода", "Миссия невыполнима" и другими. Детали сюжета пока не сообщаются.

Стивен Спилберг является режиссёром нескольких научно-фантастических картин. В 1977 году он снял фильм "Близкие контакты третьей степени", а в 1982-м — "Инопланетянина". Кроме того, в начале XXI века вышла картина "Война миров", в которой он также был режиссёром.