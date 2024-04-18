Режиссёр Стивен Спилберг создаст фильм об НЛО. Он будет основан на его собственной идее

Режиссёр Стивен Спилберг создаст фильм о неопознанном летающем объекте. Об этом пишет издание "Variety".
Сообщается, что фильм об НЛО станет его следующим проектом. В его основе будет лежать собственная идея режиссёра. Сценарий к картине напишет Дэвид Кепп. Ранее он работал над фильмами "Парк Юрского периода", "Миссия невыполнима" и другими. Детали сюжета пока не сообщаются.
Стивен Спилберг является режиссёром нескольких научно-фантастических картин. В 1977 году он снял фильм "Близкие контакты третьей степени", а в 1982-м — "Инопланетянина". Кроме того, в начале XXI века вышла картина "Война миров", в которой он также был режиссёром.