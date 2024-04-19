"Универ. 13 лет спустя": зрителей ждет возвращение Виталия Гогунского в роли Кузи

Александр Мартынов, сыгравший ботаника Валентина в сериале "Универ" рассказал, что в новом сезоне в команду снова вольется Виталий Гогунский в роли недалекого, но по-своему обаятельного Кузи, которого так не хватало зрителям.
"Это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно. В ситкоме персонаж не развивается, он законсервирован, ну а тут я потираю ручки от предвкушения", — признался актер.
Авторы объявили о старте съемок продолжения ситкома "Универ. 13 лет спустя" 26 июля 2023 года.
Кроме Гогунского зрители снова увидят полюбившихся персонажей в исполнении Станислава Ярушина, Анны Хилькевич, Арарата Кещяна, Александра Мартынова и Екатерины Молоховской.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.