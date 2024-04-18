Кристина Асмус рассказала, как ей удаётся лакомиться булочками, хотя она не ест мучное

Кристина Асмус сейчас проводит время вместе с дочерью Настей Харламовой в Хорватии. В один из таких приятных вечеров они зашли в пекарню и купили много вкусностей.
Мама и дочка сидели на лавочке, болтали обо всём на свете и лакомились булочками. Правда, Асмус строго подходит к собственному питанию и не позволяет себе мучного. Тем не менее ей удалось не остаться без лакомства.
"Купили в пекарне всяких ништяков, сели на лавочку. Я, правда, ела только верхушку или начинку, хлеб я не ем. Проболтали на этой лавочке часа полтора, даже вставать не хотелось", — написала Кристина Асмус на своей странице.
Она не единственная звезда, которая отказывает себе в хлебе и мучных изделиях. Так, после родов Юлия Михальчик тоже отказалась от этих продуктов, чтобы быстрее привести себя в форму.