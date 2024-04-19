Шляпа и черные очки: вернувшегося к съемкам в Сочи Нагиева не узнать на новых фото

57-летний Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам после перерыва. Он работает в Сочи над фильмом «Агент 00_Батя», который выйдет на экраны осенью 2025 года.
В новом образе актер сильно преобразился. Кадрами со съемочной площадки поделился его коллега Олег Тактаров. В фильме также участвуют София Каштанова и Надежда Сысоева.
В микроблоге Тактарова есть и фото Нагиева в широкополой шляпе и темных очках киношного героя. Вот почему Дмитрия сразу и не узнаешь.
Отмечается, что в новой киноистории задействован и сын звезды — Кирилл Нагиев.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.