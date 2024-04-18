В кинотеатрах состоялись первые показы фильма "Сто лет тому вперёд"

Сегодня в широкий прокат вышел фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд".
В основу картины положена повесть Кира Булычёва. Главные роли в проекте исполнили Дарья Верещагина (Алиса Селезнёва) и Марк Эйдельштейн (Коля Герасимов). Кроме них в актёрском составе можно увидеть Константина Хабенского, Викторию Исакову, Фёдора Бондарчука и других. Длительность фильма составляет 2 часа 22 минуты.
По сюжету Коля Герасимов живёт в настоящем времени, а Алиса Селезнёва — на 100 лет позже. Однако однажды они встречаются. Им предстоит пройти через множество приключений, чтобы отвоевать Вселенную у космических пиратов и обрести дружбу и любовь.
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