В кинотеатрах состоялись первые показы фильма "Сто лет тому вперёд"

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Фильм "Сто лет тому вперёд" вышел в широкий прокат

Кино

Сегодня в широкий прокат вышел фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд". 

Фильм "Сто лет тому вперёд" вышел в широкий прокат
Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В основу картины положена повесть Кира Булычёва. Главные роли в проекте исполнили Дарья Верещагина (Алиса Селезнёва) и Марк Эйдельштейн (Коля Герасимов). Кроме них в актёрском составе можно увидеть Константина Хабенского, Викторию Исакову, Фёдора Бондарчука и других. Длительность фильма составляет 2 часа 22 минуты.

По сюжету Коля Герасимов живёт в настоящем времени, а Алиса Селезнёва — на 100 лет позже. Однако однажды они встречаются. Им предстоит пройти через множество приключений, чтобы отвоевать Вселенную у космических пиратов и обрести дружбу и любовь.

Сто лет тому вперед | Трейлер | В кино с 18 апреля
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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